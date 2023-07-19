Немецкая компания Fraport владеет 25% аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге – Tagesschau

Немецкая компания Fraport, треть которой принадлежит федеральной земле Гессен, владеет 25% аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге и отказывается выходить из управления. Об этом узнали журналисты-расследователи издания Süddeutsche и телерадиокомпаний NDR и WDR, передает Tagesschau.

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Как отмечается, компания Fraport, управляющая аэропортом Франкфурта-на-Майне, отказывается выходить из участия в управлении петербургским аэропортом "Пулково".

Компания объясняет свою позицию тем, что "Пулково" – гражданский аэропорт, который якобы не используется в военных целях.

Журналисты выяснили, что "Пулково" используют военные транспортники и бомбардировщики России.

Подчеркивается, что компания Fraport на 30% принадлежит германской федеральной земле Гессен, а глава Министерства финансов Гессена Михаэль Бодденберг возглавляет наблюдательный совет этой компании. То есть в управлении Fraport принимает участие государство ФРГ.

В то же время Fraport владеет 25% аэропорта Пулково, другие акционеры которого – подсанкционный ВТБ Капитал и Суверенный фонд Катара.

4 мая 2022 года комитет земельного парламента Гессена по бюджету поставил перед министром Бодденбергом вопрос об уходе Fraport из России. Министр тогда ответил, что это было бы возможно, если "аэропорт непосредственно был бы вовлечен в связанные с войной события". Только в этом случае выход из участия в управлении аэропортом "Пулково" можно было бы объяснить прописанными в договоре условиями форс-мажора.

Расследователи Süddeutsche, NDR и WDR нашли на спутниковых снимках свидетельства использования "Пулково" в качестве военного аэродрома.

11 июня 2022 года там приземлился Ил-76 с бортовым номером RA-78835 дочерней компании Минобороны РФ "224-й летный отряд". Этот самолет в мае 2023 года внесен в санкционный список США как связанный с террористической группой Вагнера.

12 июля 2022 года в "Пулково" зафиксировали Ан-124 с номером RA-82014 – подсанкционный самолет, который выполнял полеты в Сирию и Африку в интересах группы Вагнера.

6 марта 2023 года в "Пулково" был замечен бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22, которые используют для обстрелов городов Украины.

Как отмечается, в день нахождения в "Пулково" бомбардировщика Ту-22М3 фракция Свободной демократической партии Германии задала вопрос правительству земли Гессен о военном использовании этого аэропорта. В правительстве ответили, что ни у Fraport, ни у властей нет таких данных.

В МИД Германии заявили, что также ставили этот вопрос перед минфином Гессена, но "информация относится к разряду секретной".

Во Fraport заявили, что немедленно выйти из управления "Пулково" невозможно.

Сегодня стало известно, что семья создателя "Ланцетов" владеет недвижимостью в Британии, а сын работает в ООН.

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