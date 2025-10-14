Невідомі дрони заважали нідерландським військовим під час навчань НАТО у Польщі

За словами речника оборонного відомства, через появу дронів виникли проблеми зі зв’язком між військовими

Нідерландські військові (Фото: Flickr)

Під час навчань НАТО Falcon Autumn у Польщі нідерландські військові помітили невідомі дрони над аеродромом, де був влаштований табір військовослужбовців. Про це виданню NOS підтвердило Міністерство оборони Нідерландів.

За словами речника оборонного відомства, через появу дронів виникли проблеми зі зв’язком між військовими.

Видання зазначає, що військові не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників. Системи були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів.

"Безпосередньої загрози не було. Ми перебуваємо досить далеко від російського кордону. Ми відразу зробили висновки і внесли зміни", – заявив бригадний генерал Франк Грандіа.

Аеромобільна бригада армії Нідерландів протягом останніх тижнів була в Польщі в межах масштабних навчань НАТО Falcon Autumn, в яких беруть участь, зокрема, Польща і Сполучені Штати. Коли війська ставили табір на аеродромі, несподівано з'явилися невеликі безпілотники. Хто саме стоїть за запуском дронів і порушенням зв’язку, достеменно невідомо.

"Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – додав Грандіа.

Повідомляється, що в навчання були внесені зміни. Згодом дрони відлетіли.