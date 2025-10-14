Неизвестные дроны мешали нидерландским военным во время учений НАТО в Польше

По словам представителя оборонного ведомства, из-за появления дронов возникли проблемы со связью между военными

Нидерландские военные (Фото: Flickr)

Во время учений НАТО Falcon Autumn в Польше нидерландские военные заметили неизвестные дроны над аэродромом, где был устроен лагерь военнослужащих. Об этом изданию NOS подтвердило Министерство обороны Нидерландов.

По словам представителя оборонного ведомства, из-за появления дронов возникли проблемы со связью между военными.

Издание отмечает, что у военных не было при себе никаких систем защиты от беспилотников. Системы доставили из Нидерландов вскоре после инцидентов.

"Непосредственной угрозы не было. Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы сразу сделали выводы и внесли изменения", – заявил бригадный генерал Франк Грандиа.

Аэромобильная бригада армии Нидерландов в течение последних недель находилась в Польше в рамках масштабных учений НАТО Falcon Autumn, в которых участвуют, в частности, Польша и Соединенные Штаты. Когда войска ставили лагерь на аэродроме, неожиданно появились небольшие беспилотники. Кто именно стоит за запуском дронов и нарушением связи, доподлинно неизвестно.

"Мы знаем, что есть стороны, которые чрезвычайно заинтересованы в том, что мы делаем, и следят за учениями", – добавил Грандиа.

Сообщается, что в учения были внесены изменения. Впоследствии дроны улетели.