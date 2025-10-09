Европарламент призвал сбивать дроны и самолеты РФ, которые нарушают границы ЕС

Европарламент утвердил резолюцию, в которой призвал членов ЕС сбивать воздушные цели, нарушающие его воздушное пространство

Европарламент (Иллюстративное фото: EPA)

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Евросоюза сбивать воздушные цели, в частности российские самолеты и дроны, которые незаконно нарушают воздушное пространство Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Европарламента.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, 97 – против, 38 – воздержались.

В резолюции Европарламент призвал государства-члены координированно реагировать на все воздушные угрозы, включая "сбивание нарушителей", и поддержал создание "дроновой стены ЕС" и инициативы Eastern Flank Watch для укрепления безопасности восточного фланга Евросоюза.

Депутаты подчеркнули, что гибридные и саботажные действия России против ЕС имеют признаки государственного терроризма, даже если они не достигают уровня вооруженного нападения.

По словам евродепутатов, Евросоюз должен показать решительность и дать понять, что любая третья страна, которая нарушит суверенитет государства-члена, получит немедленный ответ.

Резолюция также содержит требование усилить санкции против России, а также ввести ограничения в отношении Беларуси, Ирана, Северной Кореи и китайских компаний, которые поставляют товары двойного назначения для производства российских дронов и ракет.

Европарламент также призвал активнее сотрудничать с Украиной в сфере оборонных технологий и противодействия беспилотникам, используя для этого ресурсы программы Европейской оборонной промышленной программы (EDIP) и инструмента SAFE.