Європарламент закликав збивати дрони й літаки РФ, які порушують кордони ЄС

Європарламент затвердив резолюцію, у якій закликав членів ЄС збивати повітряні цілі, які порушують його повітряний простір

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, у якій закликав держави-члени Євросоюзу збивати повітряні цілі, зокрема російські літаки та дрони, які незаконно порушують повітряний простір Євросоюзу. Про це йдеться в заяві Європарламенту.

За резолюцію проголосували 469 євродепутатів, 97 – проти, 38 – утримались.

У резолюції Європарламент закликав держави-члени координовано реагувати на всі повітряні загрози, включно зі "збиттям порушників", і підтримав створення "дронової стіни ЄС" та ініціативи Eastern Flank Watch для зміцнення безпеки східного флангу Євросоюзу.

Депутати підкреслили, що гібридні та саботажні дії Росії проти ЄС мають ознаки державного тероризму, навіть якщо вони не сягають рівня збройного нападу.

За словами євродепутатів, Євросоюз повинен показати рішучість і дати зрозуміти, що будь-яка третя країна, яка порушить суверенітет держави-члена, отримає негайну відповідь.

Резолюція також містить вимогу посилити санкції проти Росії, а також запровадити обмеження щодо Білорусі, Ірану, Північної Кореї та китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення для виробництва російських дронів і ракет.

Європарламент також закликав активніше співпрацювати з Україною у сфері оборонних технологій та протидії безпілотникам, використовуючи для цього ресурси програми Європейської оборонної промислової програми (EDIP) та інструменту SAFE.