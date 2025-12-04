Нейтральна Швейцарія пом'якшила обмеження на експорт озброєння у 25 країн світу

Оборонні компанії зможуть постачати військову техніку і, як очікується, зброю у 25 країн світу, які перебувають у військовому конфлікті

Армія Швейцарії (Фото: vtg.admin.ch)

Парламент Швейцарії проголосував за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну військову промисловість, не ставлячи під загрозу традиційний нейтралітет країни. Експорт дозволили у 25 країн, які перебувають у збройному конфлікті, але не в Україну, повідомляє Schweizer Radio und Fernsehen.

Згідно з пропозицією, схваленою 4 грудня, швейцарські збройові компанії в майбутньому матимуть можливість постачати військову техніку в ці 25 країн. Також не відкинено передання зброї, але Федеральній раді має бути надано право вето.

Також будуть пом'якшені й правила на реекспорт військової техніки. Верхня палата парламенту підтримала зміни в законі про військові матеріали 31 голосом проти 12 після їх схвалення нижньою палатою 2 грудня.

Пом'якшення правил експорту зброї було ухвалено після того, як промисловість і політики висловили занепокоєння шкодою швейцарському збройовому сектору, що втрачав закордонні замовлення через обмеження.

Це рішення зміцнить обороноздатність Швейцарії, вважає прессекретарка комітету і сенаторка Ради кантонів Брігітте Хеберлі-Коллер. Однак депутат від Соціал-демократичної партії Даніель Йосич заявив, що нові правила начебто означають, що Швейцарія більше не є нейтральною.

Йдеться про такі країни:

Аргентина Австралія Бельгія Данія Німеччина Фінляндія Франція Греція Велика Британія Ірландія Італія Японія Канада Люксембург Нова Зеландія Нідерланди Норвегія Австрія Польща Португалія Швеція Іспанія Чеська Республіка Угорщина США

Довідка. Нейтральний статус Швейцарії було закріплено 1815 року, він означає відмову від участі у збройних конфліктах і членства у військових союзах (наприклад, НАТО). Разом з тим, країна активно розвиває гуманітарну й дипломатичну діяльність.