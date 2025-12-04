Нейтральна Швейцарія пом'якшила обмеження на експорт озброєння у 25 країн світу
Парламент Швейцарії проголосував за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну військову промисловість, не ставлячи під загрозу традиційний нейтралітет країни. Експорт дозволили у 25 країн, які перебувають у збройному конфлікті, але не в Україну, повідомляє Schweizer Radio und Fernsehen.
Згідно з пропозицією, схваленою 4 грудня, швейцарські збройові компанії в майбутньому матимуть можливість постачати військову техніку в ці 25 країн. Також не відкинено передання зброї, але Федеральній раді має бути надано право вето.
Також будуть пом'якшені й правила на реекспорт військової техніки. Верхня палата парламенту підтримала зміни в законі про військові матеріали 31 голосом проти 12 після їх схвалення нижньою палатою 2 грудня.
Пом'якшення правил експорту зброї було ухвалено після того, як промисловість і політики висловили занепокоєння шкодою швейцарському збройовому сектору, що втрачав закордонні замовлення через обмеження.
Це рішення зміцнить обороноздатність Швейцарії, вважає прессекретарка комітету і сенаторка Ради кантонів Брігітте Хеберлі-Коллер. Однак депутат від Соціал-демократичної партії Даніель Йосич заявив, що нові правила начебто означають, що Швейцарія більше не є нейтральною.
Йдеться про такі країни:
- Аргентина
- Австралія
- Бельгія
- Данія
- Німеччина
- Фінляндія
- Франція
- Греція
- Велика Британія
- Ірландія
- Італія
- Японія
- Канада
- Люксембург
- Нова Зеландія
- Нідерланди
- Норвегія
- Австрія
- Польща
- Португалія
- Швеція
- Іспанія
- Чеська Республіка
- Угорщина
- США
- У вересні стало відомо, що Швейцарія планує залучити приватні компанії до відновлення України.
- У грудні Blick із посиланням на внутрішній звіт повідомило, що Швейцарія в разі нападу зможе захищатися дуже обмежено, оскільки її оборона нібито слабка.
