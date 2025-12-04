Нейтральная Швейцария смягчила ограничения на экспорт вооружения в 25 стран мира

Оборонные компании смогут поставлять военную технику и, как ожидается, оружие в 25 стран мира, которые находятся в военном конфликте

Армия Швейцарии (Фото: vtg.admin.ch)

Парламент Швейцарии проголосовал за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную военную промышленность, не ставя под угрозу традиционный нейтралитет страны. Экспорт разрешили в 25 стран, находящихся в вооруженном конфликте, но не в Украину, сообщает Schweizer Radio und Fernsehen.

Согласно предложению, одобренному 4 декабря, швейцарские оружейные компании в будущем получат возможность поставлять военную технику в эти 25 стран. Также не исключена передача оружия, но Федеральному совету должно быть предоставлено право вето.

Также будут смягчены и правила на реэкспорт военной техники. Верхняя палата парламента поддержала изменения в законе о военных материалах 31 голосом против 12 после их одобрения нижней палатой 2 декабря.

Смягчение правил экспорта оружия было принято после того, как промышленность и политики выразили обеспокоенность ущербом швейцарскому оружейному сектору, теряющему зарубежные заказы из-за ограничений.

Это решение укрепит обороноспособность Швейцарии, считает пресс-секретарь комитета и сенатор Совете кантонов Бригитте Хеберли-Коллер. Однако депутат от Социал-демократической партии Даниэль Йосич заявил, что новые правила якобы означают, что Швейцария больше не является нейтральной.

Речь идет о таких странах:

Аргентина Австралия Бельгия Дания Германия Финляндия Франция Греция Великобритания Ирландия Италия Япония Канада Люксембург Новая Зеландия Нидерланды Норвегия Австрия Польша Португалия Швеция Испания Чешская Республика Венгрия США

Справка. Нейтральный статус Швейцарии был закреплен в 1815 году и означает отказ от участия в вооруженных конфликтах и членства в военных союзах (например, НАТО). При этом страна активно развивает гуманитарную и дипломатическую деятельность.