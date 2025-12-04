Нейтральная Швейцария смягчила ограничения на экспорт вооружения в 25 стран мира
Парламент Швейцарии проголосовал за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную военную промышленность, не ставя под угрозу традиционный нейтралитет страны. Экспорт разрешили в 25 стран, находящихся в вооруженном конфликте, но не в Украину, сообщает Schweizer Radio und Fernsehen.
Согласно предложению, одобренному 4 декабря, швейцарские оружейные компании в будущем получат возможность поставлять военную технику в эти 25 стран. Также не исключена передача оружия, но Федеральному совету должно быть предоставлено право вето.
Также будут смягчены и правила на реэкспорт военной техники. Верхняя палата парламента поддержала изменения в законе о военных материалах 31 голосом против 12 после их одобрения нижней палатой 2 декабря.
Смягчение правил экспорта оружия было принято после того, как промышленность и политики выразили обеспокоенность ущербом швейцарскому оружейному сектору, теряющему зарубежные заказы из-за ограничений.
Это решение укрепит обороноспособность Швейцарии, считает пресс-секретарь комитета и сенатор Совете кантонов Бригитте Хеберли-Коллер. Однако депутат от Социал-демократической партии Даниэль Йосич заявил, что новые правила якобы означают, что Швейцария больше не является нейтральной.
Речь идет о таких странах:
- Аргентина
- Австралия
- Бельгия
- Дания
- Германия
- Финляндия
- Франция
- Греция
- Великобритания
- Ирландия
- Италия
- Япония
- Канада
- Люксембург
- Новая Зеландия
- Нидерланды
- Норвегия
- Австрия
- Польша
- Португалия
- Швеция
- Испания
- Чешская Республика
- Венгрия
- США
- В сентябре стало известно, что Швейцария планирует привлечь частные компании к восстановлению Украины.
- В декабре Blick со ссылкой на внутренний отчет сообщило, что Швейцария в случае нападения сможет защищаться очень ограниченно, так как ее оборона якобы слаба.
