Blick: Швейцария в случае нападения сможет защищаться очень ограниченно. Ее оборона слаба

По данным отчета, дальность артиллерии и систем ПВО недостаточна для поражения врага, а самолеты не могут поражать наземные цели

Армия Швейцарии (Фото: instagram.com/armee.ch)

Оборона Швеции слабая – страна сможет защитить себя лишь "очень ограниченно" от полномасштабного военного нападения. Такую информацию обнародовала газета Blick со ссылкой на внутренний секретный отчет о состоянии обороны страны, который получила в свое распоряжение.

По данным в документе, причина такого состояния обороны то, что армия Швейцарии все еще работает финансово на мирной основе.

"Это результат намеренной сосредоточенности армии на вероятных угрозах после окончания холодной войны", – говорится в отчете.

Вторжение наземных войск в ближайшем будущем в документе считается маловероятным. Если атаки и будут, то, скорее всего, с помощью авиаударов крылатыми, баллистическими и управляемыми ракетами большой дальности. Но армия Швейцарии "плохо подготовлена" к этому сценарию.

"Армия может защищаться от оружия дистанционного использования лишь очень ограниченно или вообще не может", – говорится в отчете.

В случае если нападение на Швейцарию не ограничится авиаударами, а перерастет во "всеобъемлющее военное нападение", то перспективы "мрачные", сказано в документе. У страны якобы есть трудности с перехватом вражеских ракет и самолетов; армия использует преимущественно устаревшие системы вооружения и существует нехватка оборудования и материалов.

Кроме этого, армия Швейцарии якобы не может создать надежного сдерживающего фактора, а способна лишь на "очень ограниченный вклад в сдерживание".

"Эффективная дальность артиллерии и наземной противовоздушной обороны недостаточна для поражения врага глубоко внутри территории. Кроме того, воздушные силы не могут поражать наземные цели", – говорится в отчете.

В документе также указано, что Швейцария уже находится в разгаре гибридного международного конфликта с начала полномасштабной войны в Украине. И ситуация с безопасностью в Европе в целом "значительно ухудшилась и продолжает обостряться".