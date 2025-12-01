Blick: Швейцария в случае нападения сможет защищаться очень ограниченно. Ее оборона слаба
Оборона Швеции слабая – страна сможет защитить себя лишь "очень ограниченно" от полномасштабного военного нападения. Такую информацию обнародовала газета Blick со ссылкой на внутренний секретный отчет о состоянии обороны страны, который получила в свое распоряжение.
По данным в документе, причина такого состояния обороны то, что армия Швейцарии все еще работает финансово на мирной основе.
"Это результат намеренной сосредоточенности армии на вероятных угрозах после окончания холодной войны", – говорится в отчете.
Вторжение наземных войск в ближайшем будущем в документе считается маловероятным. Если атаки и будут, то, скорее всего, с помощью авиаударов крылатыми, баллистическими и управляемыми ракетами большой дальности. Но армия Швейцарии "плохо подготовлена" к этому сценарию.
"Армия может защищаться от оружия дистанционного использования лишь очень ограниченно или вообще не может", – говорится в отчете.
В случае если нападение на Швейцарию не ограничится авиаударами, а перерастет во "всеобъемлющее военное нападение", то перспективы "мрачные", сказано в документе. У страны якобы есть трудности с перехватом вражеских ракет и самолетов; армия использует преимущественно устаревшие системы вооружения и существует нехватка оборудования и материалов.
Кроме этого, армия Швейцарии якобы не может создать надежного сдерживающего фактора, а способна лишь на "очень ограниченный вклад в сдерживание".
"Эффективная дальность артиллерии и наземной противовоздушной обороны недостаточна для поражения врага глубоко внутри территории. Кроме того, воздушные силы не могут поражать наземные цели", – говорится в отчете.
В документе также указано, что Швейцария уже находится в разгаре гибридного международного конфликта с начала полномасштабной войны в Украине. И ситуация с безопасностью в Европе в целом "значительно ухудшилась и продолжает обостряться".
- В октябре еврокомиссар Кубилюс заявлял, что Европа сейчас не готова защищаться от дронов, но к 2030 году должна усилить оборону.
- Глава разведки Германии предупредил об опасности военного конфликта с Россией до 2029 года. По его словам, сейчас Европа переживает "холодный мир", который в любой момент может перерасти в ожесточенную конфронтацию.
- В ноябре Кая Каллас отметила, что ЕС должен перебрасывать войска быстро, спустя 11 лет после Крыма задержки недопустимы.
Комментарии (0)