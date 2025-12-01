Blick: Швейцарія у разі нападу зможе захищатися дуже обмежено. Її оборона слабка

За даними звіту, дальність артилерії та систем ППО недостатня для ураження ворога, а літаки не можуть уражати наземні цілі

Оборона Швейцарії слабка – країна зможе захистити себе лише "дуже обмежено" від повномасштабного військового нападу. Таку інформацію оприлюднила газета Blick із посиланням на внутрішній таємний звіт про стан оборони країни, який отримала у своє розпорядження.

За даними в документі, причина такого стану оборони те, що армія Швейцарії все ще працює фінансово на мирній основі.

"Це результат навмисної зосередженості армії на ймовірних загрозах після закінчення холодної війни", – йдеться у звіті.

Вторгнення наземних військ у найближчому майбутньому у документі вважається малоймовірним. Якщо атаки й будуть, то, наймовірніше, за допомогою авіаударів крилатими, балістичними та керованими ракетами великої дальності. Але армія Швейцарії "погано підготовлена" до цього сценарію.

"Армія може захищатися від зброї дистанційного використання лише дуже обмежено або взагалі не може", – йдеться у звіті.

У разі якщо напад на Швейцарію не обмежиться авіаударами, а переросте у "всеохопний військовий напад", то перспективи "похмурі", сказано у документі. Країна нібито має труднощі з перехопленням ворожих ракет і літаків; армія використовує переважно застарілі системи озброєння і є нестача обладнання та матеріалів.

Окрім цього, армія Швейцарії нібито не може створити надійного стримувального фактора, а здатна лише на "дуже обмежений внесок у стримування".

"Ефективна дальність артилерії та наземної протиповітряної оборони недостатня для ураження ворога глибоко всередині території. Крім того, повітряні сили не можуть уражати наземні цілі", – йдеться у звіті.

У документі також зазначено, що Швейцарія вже є в розпалі гібридного міжнародного конфлікту від початку повномасштабної війни в Україні. І ситуація з безпекою в Європі загалом "значно погіршилася й загострюється далі".