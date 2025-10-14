Єврокомісар Кубілюс: Європа зараз не готова захищатися від дронів, але до 2030 року повинна

Європа має посилити оборону до 2030 року, тому що Путін "буде готовий" до можливої конфронтації

Андрюс Кубілюс (Фото: ЕРА)

Європейський союз зараз не готовий захищатися від безпілотників, які останнім часом часто атакують низку країн-членів. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс на п'ятій Європейській конференції з безпеки та оборони, передає La Repubblica.

Він зазначив, що Росія здатна запускати дрони з кораблів біля Балтійського узбережжя в "будь-яку точку Європи". На тлі цього ЄС прийшов час "виконати обіцянку" – посилити оборону до 2030 року.

"Ми повинні бути готові до цього до 2030 року, тому що Володимир Путін буде готовий. Ми знаємо, де зараз перебуває Росія і де вона може опинитися до 2030 року. Росія виробляє за три місяці більше боєприпасів, ніж усі члени НАТО, включно зі США і всіма європейцями, за рік. Це вчетверо більше", – заявив Кубілюс.

Він нагадав, що на червневому саміті НАТО встановило нові показники щодо фінансування країнами ЄС в оборону. Однак зараз, за словами єврокомісара, є тільки 50% можливостей, які можуть знадобитися до 2030 року.