Єврокомісар Кубілюс: Європа зараз не готова захищатися від дронів, але до 2030 року повинна
Європейський союз зараз не готовий захищатися від безпілотників, які останнім часом часто атакують низку країн-членів. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс на п'ятій Європейській конференції з безпеки та оборони, передає La Repubblica.
Він зазначив, що Росія здатна запускати дрони з кораблів біля Балтійського узбережжя в "будь-яку точку Європи". На тлі цього ЄС прийшов час "виконати обіцянку" – посилити оборону до 2030 року.
"Ми повинні бути готові до цього до 2030 року, тому що Володимир Путін буде готовий. Ми знаємо, де зараз перебуває Росія і де вона може опинитися до 2030 року. Росія виробляє за три місяці більше боєприпасів, ніж усі члени НАТО, включно зі США і всіма європейцями, за рік. Це вчетверо більше", – заявив Кубілюс.
Він нагадав, що на червневому саміті НАТО встановило нові показники щодо фінансування країнами ЄС в оборону. Однак зараз, за словами єврокомісара, є тільки 50% можливостей, які можуть знадобитися до 2030 року.
- 3 жовтня глава зовнішньої розвідки Данії заявив про високий ризик диверсій проти армії. За його словами, зросла гібридна активність Росії.
- 6 жовтня єврокомісар з оборони заявив, що Кремль обговорює план нападу на НАТО, і не виключив, що може готувати і сам напад.
- 13 жовтня глава розвідки Німеччини попередив про небезпеку військового конфлікту з Росією до 2029 року. За його словами, зараз Європа переживає "холодний мир", який у будь-який момент може перерости в запеклу конфронтацію.
