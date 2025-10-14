Еврокомиссар Кубилюс: Европа сейчас не готова защищаться от дронов, но к 2030 году должна

Европа должна усилить оборону до 2030 года, потому что Путин "будет готов" к возможной конфронтации

Андрюс Кубилюс (Фото: ЕРА)

Европейский союз сейчас не готов защищаться от беспилотников, которые в последнее время часто атакуют ряд стран-членов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пятой Европейской конференции по безопасности и обороне, передает La Repubblica.

Он отметил, что Россия способна запускать дроны с кораблей возле Балтийского побережья в "любую точку Европы". На фоне этого ЕС пришло время "выполнить обещание" – усилить оборону до 2030 года.

"Мы должны быть готовы к этому до 2030 года, потому что Владимир Путин будет готов. Мы знаем, где сейчас находится Россия и где она может оказаться до 2030 года. Россия производит за три месяца больше боеприпасов, чем все члены НАТО, включая США и всех европейцев, за год. Это в четыре раза больше", – заявил Кубилюс.

Он напомнил, что на июньском саммите НАТО установило новые показатели по финансированию странами ЕС в оборону. Однако сейчас, по словам еврокомиссара, есть только 50% возможностей, которые могут понадобиться к 2030 году.