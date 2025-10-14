Еврокомиссар Кубилюс: Европа сейчас не готова защищаться от дронов, но к 2030 году должна
Европейский союз сейчас не готов защищаться от беспилотников, которые в последнее время часто атакуют ряд стран-членов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пятой Европейской конференции по безопасности и обороне, передает La Repubblica.
Он отметил, что Россия способна запускать дроны с кораблей возле Балтийского побережья в "любую точку Европы". На фоне этого ЕС пришло время "выполнить обещание" – усилить оборону до 2030 года.
"Мы должны быть готовы к этому до 2030 года, потому что Владимир Путин будет готов. Мы знаем, где сейчас находится Россия и где она может оказаться до 2030 года. Россия производит за три месяца больше боеприпасов, чем все члены НАТО, включая США и всех европейцев, за год. Это в четыре раза больше", – заявил Кубилюс.
Он напомнил, что на июньском саммите НАТО установило новые показатели по финансированию странами ЕС в оборону. Однако сейчас, по словам еврокомиссара, есть только 50% возможностей, которые могут понадобиться к 2030 году.
- 3 октября глава внешней разведки Дании заявил о высоком риске диверсий против армии. По его словам, выросла гибридная активность России.
- 6 октября еврокомиссар по обороне заявил, что Кремль обсуждает план нападения на НАТО, и не исключил, что может готовить и само нападение.
- 13 октября глава разведки Германии предупредил об опасности военного конфликта с Россией до 2029 года. По его словам, сейчас Европа переживает "холодный мир", который в любой момент может перерасти в ожесточенную конфронтацию.
