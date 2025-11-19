Каллас: ЄС має перекидати війська швидко, через 11 років після Криму затримки неприпустимі
Євросоюз стане значно сильнішим в обороні та стримуванні, якщо йому вдасться швидко переміщати свої війська між країнами. Про це під час презентації "військового Шенгену" 19 листопада заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
За її словами, провокації Росії щодо Європи стають дедалі зухвалішими. Тому європейська критична інфраструктура потребує більшого захисту.
"Швидке переміщення європейських військ є ключовим для оборони Європи. Ми маємо забезпечити, щоб сили могли бути в потрібному місці у потрібний час", – наголосила Каллас.
Очільниця євродипломатії наголосила, що швидкість переміщення залежить від багатьох чинників: від здатності європейських доріг, тунелів і мостів витримувати необхідну вагу, від наявності достатньої кількості визначених маршрутів для військових перевезень, від забезпеченості платформами для залізничного транспорту, а також від того, які документи все ще потрібно оформлювати для перетину кордону військами окремих країн.
"Все дуже просто: що швидше ми можемо переміщувати війська, то сильніша наша оборона і стримування. Ми повинні говорити про дні, а не тижні. Деякі країни досі вимагають повідомлення за 45 днів до проходження їхньою територією військ інших держав, наприклад, для навчань. Через одинадцять років після анексії Криму це абсолютно неприйнятно", – додала Каллас.
На засіданні 19 листопада Колегія Єврокомісії схвалила новий пакет ініціатив, спрямованих на вдосконалення військової мобільності в Європейському Союзі. Йдеться про кроки, які мають забезпечити швидше та безперешкодне пересування військових, техніки та обладнання територією всієї Європи.
- 17 листопада 2025 року комісар з питань оборони та космосу Кубілюс запропонував після завершення війни РФ розмістити у Литві український батальйон поряд з постійною бригадою Німеччини та військовими США.
