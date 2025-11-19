Каллас: ЄС має перекидати війська швидко, через 11 років після Криму затримки неприпустимі

Що швидше ЄС може переміщувати війська, то сильніша його оборона і стримування, переконана очільниця євродипломатії

Кая Каллас (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Євросоюз стане значно сильнішим в обороні та стримуванні, якщо йому вдасться швидко переміщати свої війська між країнами. Про це під час презентації "військового Шенгену" 19 листопада заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

За її словами, провокації Росії щодо Європи стають дедалі зухвалішими. Тому європейська критична інфраструктура потребує більшого захисту.

"Швидке переміщення європейських військ є ключовим для оборони Європи. Ми маємо забезпечити, щоб сили могли бути в потрібному місці у потрібний час", – наголосила Каллас.