У ЄС припустили, чому їхня військова допомога Україні не переломлює ситуацію на полі бою

Комісар з питань оборони та космосу підрахував військову допомогу Україні за три роки. Але чому вона не є гейм-ченджером?

Андрюс Кубілюс (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Європейська військова допомога Україні досі недостатня, щоб переломити ситуацію на полі бою, через відсутність чіткої стратегії ЄС щодо Росії. Таку думку на Першому форумі з розширення висловив комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондентка LIGA.net із Брюсселя.

"Я ставлю собі питання: чому наша допомога Україні не завжди достатня, щоб реально змінити ситуацію? Я приходжу до висновку, що, можливо, через відсутність чіткої стратегії щодо Росії ми не завжди ефективні у підтримці України. І це повторюється знову і знову", – сказав він.

Водночас, за словами Кубілюса, з початку повномасштабної війни Європа допомагала Україні "навіть більше за Сполучені Штати".

За ці три роки допомога від ЄС становила близько 170 млрд євро. Якщо врахувати військову, гуманітарну та бюджетну допомогу, то військова підтримка чи допомога в обороні становила приблизно 60 млрд євро за три роки. Трохи схоже було й в американців, сказав комісар.

"Але якщо порахувати щороку, виходить, що наша річна допомога – близько 20 млрд євро, що становить лише 0,1% нашого ВВП. Ми готові інвестувати в оборону 5% ВВП, а наразі даємо лише 0,1%. Ось така ситуація, і ми повинні зрозуміти, як її змінити", – підсумував Кубілюс.

Напередодні Кубілюс запропонував після завершення війни РФ розмістити у Литві український батальйон поряд з постійною бригадою Німеччини та військовими США.