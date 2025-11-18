В ЕС допустили, почему их военная помощь Украине не переламывает ситуацию на поле боя

Комиссар по вопросам обороны и космоса подсчитал военную помощь Украине за три года. Но почему она не является гейм-ченджером?

Андрюс Кубилюс (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Европейская военная помощь Украине до сих пор недостаточна, чтобы переломить ситуацию на поле боя, из-за отсутствия четкой стратегии ЕС в отношении России. Такое мнение на Первом форуме по расширению высказал комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондентка LIGA.net из Брюсселя.

"Я задаю себе вопрос: почему наша помощь Украине не всегда достаточна, чтобы реально изменить ситуацию? Я прихожу к выводу, что, возможно, из-за отсутствия четкой стратегии в отношении России мы не всегда эффективны в поддержке Украины. И это повторяется снова и снова", – сказал он.

При этом, по словам Кубилюса, с начала полномасштабной войны Европа помогала Украине "даже больше Соединенных Штатов".

За эти три года помощь от ЕС составила около 170 млрд евро. Если учесть военную, гуманитарную и бюджетную помощь, то военная поддержка или помощь в обороне составляла примерно 60 млрд евро за три года. Немного похоже было и у американцев, сказал комиссар.

"Но если посчитать ежегодно, получается, что наша годовая помощь – около 20 млрд евро, что составляет лишь 0,1% нашего ВВП. Мы готовы инвестировать в оборону 5% ВВП, а сейчас даем только 0,1%. Вот такая ситуация, и мы должны понять, как ее изменить", – подытожил Кубилюс.

Накануне Кубилюс предложил после завершения войны РФ разместить в Литве украинский батальон наряду с постоянной бригадой Германии и военными США.