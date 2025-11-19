Каллас: ЕС должен перебрасывать войска быстро, спустя 11 лет после Крыма задержки недопустимы
Евросоюз станет значительно сильнее в обороне и сдерживании, если ему удастся быстро перемещать свои войска между странами. Об этом во время презентации "военного Шенгена" 19 ноября заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
По ее словам, провокации России в отношении Европы становятся все более дерзкими. Поэтому европейская критическая инфраструктура нуждается в большей защите.
"Быстрое перемещение европейских войск является ключевым для обороны Европы. Мы должны обеспечить, чтобы силы могли быть в нужном месте в нужное время", – подчеркнула Каллас.
Глава евродипломатии подчеркнула, что скорость перемещения зависит от многих факторов: от способности европейских дорог, тоннелей и мостов выдерживать необходимый вес, от наличия достаточного количества определенных маршрутов для военных перевозок, от обеспеченности платформами для железнодорожного транспорта, а также от того, какие документы все еще нужно оформлять для пересечения границы войсками отдельных стран.
"Все очень просто: чем быстрее мы можем перемещать войска, тем сильнее наша оборона и сдерживание. Мы должны говорить о днях, а не неделях. Некоторые страны до сих пор требуют уведомления за 45 дней до прохождения по их территории войск других государств, например, для учений. Через одиннадцать лет после аннексии Крыма это абсолютно неприемлемо", – добавила Каллас.
На заседании 19 ноября Коллегия Еврокомиссии одобрила новый пакет инициатив, направленных на совершенствование военной мобильности в Европейском Союзе. Речь идет о шагах, которые должны обеспечить более быстрое и беспрепятственное передвижение военных, техники и оборудования по территории всей Европы.
