Каллас: ЕС должен перебрасывать войска быстро, спустя 11 лет после Крыма задержки недопустимы

Чем быстрее ЕС может перемещать войска, тем сильнее его оборона и сдерживание, убеждена глава евродипломатии

Кая Каллас (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Евросоюз станет значительно сильнее в обороне и сдерживании, если ему удастся быстро перемещать свои войска между странами. Об этом во время презентации "военного Шенгена" 19 ноября заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

По ее словам, провокации России в отношении Европы становятся все более дерзкими. Поэтому европейская критическая инфраструктура нуждается в большей защите.

"Быстрое перемещение европейских войск является ключевым для обороны Европы. Мы должны обеспечить, чтобы силы могли быть в нужном месте в нужное время", – подчеркнула Каллас.