"Ні, дякую". МЗС відреагувало на "лекції про корупцію" від Орбана

Речник МЗС заявив, що угорський прем'єр сам фігурує у корупційних скандалах і не має права звинувачувати в цьому Україну

Віктор Орбан (Фото: EPA / SADAK SOUICI)

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відмовився надавати допомогу Україні, посилаючись на нібито "корупцію" в державі. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав політику про його корупційні скандали.

Сьогодні, 13 листопада, Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме фінансову допомогу Україні, бо, за його словами, країна нібито "занурена в корупцію та хаос, пов’язаний із військовою мафією".

Натомість Будапешт планує спрямовувати кошти на внутрішні потреби.

У відповідь Тихий сказав, що Орбан не має морального права звинувачувати Україну, адже сам неодноразово фігурував у корупційних скандалах.

"Лекції про корупцію від політика, що замішаний у корупційних скандалах і довів свою країну до становища найбіднішої в ЄС? Ні, дякуємо", – написав Тихий.