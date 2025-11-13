"Ні, дякую". МЗС відреагувало на "лекції про корупцію" від Орбана
У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відмовився надавати допомогу Україні, посилаючись на нібито "корупцію" в державі. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав політику про його корупційні скандали.
Сьогодні, 13 листопада, Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме фінансову допомогу Україні, бо, за його словами, країна нібито "занурена в корупцію та хаос, пов’язаний із військовою мафією".
Натомість Будапешт планує спрямовувати кошти на внутрішні потреби.
У відповідь Тихий сказав, що Орбан не має морального права звинувачувати Україну, адже сам неодноразово фігурував у корупційних скандалах.
"Лекції про корупцію від політика, що замішаний у корупційних скандалах і довів свою країну до становища найбіднішої в ЄС? Ні, дякуємо", – написав Тихий.
- 28 жовтня Орбан заявив, що використання заморожених активів РФ для допомоги Україні може призвести до війни між Європою і Росією.
- 30 жовтня стало відомо, що у третьому кварталі 2025 року економіка Угорщини стагнувала порівняно з попередніми трьома місяцями.
- 13 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 6 млрд євро фінансової допомоги й заявила, що є три варіанти продовження фінансування України .
Коментарі (0)