"Нет, спасибо". МИД отреагировал на "лекции о коррупции" от Орбана
В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбанакоторый отказался оказывать помощь Украине, ссылаясь на якобы "коррупцию" в государстве. Представитель МИД Георгий Тихий напомнил политику о его коррупционных скандалах.
Сегодня, 13 ноября, Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять финансовую помощь Украине, потому что, по его словам, страна якобы "погружена в коррупцию и хаос, связанный с военной мафией".
Будапешт планирует направлять средства на внутренние нужды.
В ответ Тихий сказал, что Орбан не имеет морального права обвинять Украину, ведь сам неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах.
"Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и довевшего свою страну до положения самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", – написал Тихий.
- 28 октября Орбан заявил, что использование замороженных активов РФ для помощи Украине может привести к войне между Европой и Россией.
- 30 октября стало известно, что в третьем квартале 2025 года экономика Венгрии стагнировала по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
- 13 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделение Украине 6 млрд евро финансовой помощи и заявила, что есть три варианта продолжения финансирования Украины.
