"Нет, спасибо". МИД отреагировал на "лекции о коррупции" от Орбана

Представитель МИД заявил, что венгерский премьер сам фигурирует в коррупционных скандалах и не имеет права обвинять в этом Украину

Виктор Орбан (Фото: EPA / SADAK SOUICI)

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбанакоторый отказался оказывать помощь Украине, ссылаясь на якобы "коррупцию" в государстве. Представитель МИД Георгий Тихий напомнил политику о его коррупционных скандалах.

Сегодня, 13 ноября, Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять финансовую помощь Украине, потому что, по его словам, страна якобы "погружена в коррупцию и хаос, связанный с военной мафией".

Будапешт планирует направлять средства на внутренние нужды.

В ответ Тихий сказал, что Орбан не имеет морального права обвинять Украину, ведь сам неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах.

"Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и довевшего свою страну до положения самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", – написал Тихий.