Німеччина не помилувала Красікова, а депортувала його – Welt

У серпні 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен Вадим Красіков убив Зелімхана Хангошвілі, за це він отримав довічне ув'язнення

Вадим Красіков у Росії (Фото: ресурс окупантів)

Влада Німеччини не помилувала вбивцю колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Вадима Красікова, якого обміняла у Росію, його було депортовано з країни. Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

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У матеріалі йдеться, що за німецьким законодавством випустити на свободу засудженого до довічного ув'язнення можна лише через 15 років відбування покарання.

Ще один спосіб вийти на свободу за довічного ув'язнення – помилування президента, однак прохання від Красікова не надходило. Також це могло вдарити по іміджу керівництва країни, пишуть журналісти.

Тому єдиним способом видати Красікова Росії була депортація. На момент обміну він перебував у в’язниці Штраубінг у Нижній Баварії. Тому відповідальність за депортацію лежала на місцевих імміграційних органах, що було поза контролем Берліна. Красіков був депортований за рішенням імміграційної служби міста Штраубінг.

Обмін прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик, слова якого наводить видання Tagesschau, заявив, що рішення видати Красікова було складним.

"Ні для кого не було легким рішення депортувати вбивцю, засудженого до довічного ув’язнення після кількох років ув’язнення", – сказав Шольц.

Він наголосив, що в цьому випадку інтерес держави у виконанні вироку повинен був бути зіставлений "з ризиком для життя та здоров’я невинних людей, ув’язнених у Росії, і несправедливо політично ув’язнених".

ДОПОВНЕНО О 12:00. Видання Die Zeit з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була проти обміну Красікова. Вона вважає принципово неправильним йти на поступки режиму, який робить захоплення заручників інструментом власної зовнішньої політики. До того ж німецький суд довів вину Красікова, і Бербок непокоїлася, як виглядатиме правова європейська держава, якщо проігнорує рішення суду.

У матеріалі йдеться, що до кінця 2023 року не було прогресу в питанні Красікова, аж поки президент США Джо Байден особисто не поговорив з Шольцом. А він своєю чергою поговорив з Бербок й остаточно прояснив офіційну позицію Німеччини. Якщо американський президент попросить про це особисто, то він як канцлер не може і не буде відмовляти у проханні з огляду на тісну співпрацю між двома державами, зокрема у сфері боротьби з тероризмом.

15 грудня 2021 року пов'язаний з ФСБ РФ росіянин Красіков отримав довічний термін у Німеччині за вбивство в Берліні ветерана чеченської війни Хангошвілі у серпні 2019 року.

Влада Німеччини переконана, що вбивство Хангошвілі було справою рук російських держструктур. Кілер є колишнім полковником ФСБ і приїхав до Берліна об'їзним шляхом під псевдонімом.

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