Германия не помиловала Красикова, а депортировала его – Welt

В августе 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен Вадим Красиков убил Зелимхана Хангошвили, за это он получил пожизненное заключение

Вадим Красиков в России (Фото: ресурс оккупантов)

Власти Германии не помиловали убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова, которого обменяли в Россию, он был депортирован из страны. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

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В материале говорится, что по немецкому законодательству выпустить на свободу приговоренного к пожизненному заключению можно только через 15 лет отбывания наказания.

Еще один способ выйти на свободу при пожизненном заключении – помилование президента, однако просьба от Красикова не поступала. Также это могло отразиться на имидже руководства страны, пишут журналисты.

Поэтому единственным способом выдать Красикова России была депортация. В момент обмена он находился в тюрьме Штраубинг в Нижней Баварии. Поэтому ответственность за депортацию возлагалась на местные иммиграционные органы, находившихся вне контроля Берлина. Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города Штраубинг.

Обмен прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Политик, слова которого приводит издание Tagesschau, заявил, что решение обменять Красикова было сложным.

"Ни для кого не было легким решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет заключения", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что в этом случае интерес государства в исполнении приговора должен был быть сопоставлен "с риском для жизни и здоровья невинных людей, заключенных в России и политических заключенных".

ДОПОЛНЕНО В 12:00. Издание Die Zeit со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была против обмена Красикова. Она считает принципиально неправильным идти на уступки режиму, делающему захват заложников инструментом своей внешней политики. К тому же, немецкий суд доказал вину Красикова, и Бербок беспокоилась, как будет выглядеть правовое европейское государство, если проигнорирует решение суда.

В материале говорится, что до конца 2023 года не было прогресса в вопросе Красикова, пока президент США Джо Байден лично не поговорил с Шольцем. А он в свою очередь побеседовал с Бербок и окончательно прояснил официальную позицию Германии. Если американский президент попросит об этом лично, то он как канцлер не может и не будет отказывать в просьбе, учитывая тесное сотрудничество между двумя государствами, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

15 декабря 2021 года связанный с ФСБ РФ россиянин Красиков получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Хангошвили в августе 2019 года.

Власти Германии убеждены, что убийство Хангошвили было делом рук российских госструктур. Киллер является бывшим полковником ФСБ и приехал в Берлин по объездному пути под псевдонимом.

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