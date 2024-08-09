Німецький Rheinmetall передасть Україні додаткові мобільні шпиталі

Це замовлення є частиною німецької програми зі зміцнення обороноздатності України

Rheinmetall (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

Міністерство оборони уклало контракт із німецьким Rheinmetall на постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад (FST) для потреб армії. Про це стало відомо із заяви Rheinmetall.

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Цей контракт передбачає постачання вісьмох повністю обладнаних мобільних медичних станцій, оснащених найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.

Для транспортування кожної станції Rheinmetall надасть три спеціалізовані вантажівки з причепами.

У заяві йдеться про те, що це замовлення є частиною німецької програми зі зміцнення обороноздатності України, ініційованої федеральним урядом. Очікується, що постачання розпочнеться у 2024 році й завершиться до кінця 2026 року.

"Медичні автомобілі Rheinmetall є високомобільними, дуже швидкими в експлуатації та відповідають найвищим стандартам якості. Нещодавно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші постачання медичної техніки в Україну довели свою цінність", – прокоментував гендиректор концерну Армін Паппергер.

Також, за даними Rheinmetall, українські військовослужбовці пройдуть тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій у Німеччині.

ДОВІДКА Станції передових хірургічних бригад (FST) призначені для оперативного медичного втручання на передовій лінії фронту. Вони дають змогу проводити складні хірургічні операції та стабілізувати стан тяжкопоранених у найкоротші терміни, що істотно підвищує шанси на порятунок життя.



FST складаються з шести контейнерів кожен, п'ять з яких під час роботи з'єднані між собою і мають приймальне відділення, зону сортування, рентгенівський кабінет, хірургічну підготовку, хірургічний кабінет, а також відділення інтенсивної терапії. Станції передових хірургічних бригад (FST) призначені для оперативного медичного втручання на передовій лінії фронту. Вони дають змогу проводити складні хірургічні операції та стабілізувати стан тяжкопоранених у найкоротші терміни, що істотно підвищує шанси на порятунок життя.FST складаються з шести контейнерів кожен, п'ять з яких під час роботи з'єднані між собою і мають приймальне відділення, зону сортування, рентгенівський кабінет, хірургічну підготовку, хірургічний кабінет, а також відділення інтенсивної терапії.

24 липня Rheinmetall повідомив, що отримав від уряду України контракт на будівництво заводу боєприпасів. Rheinmetall припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро.

27 липня стало відомо, що в Україні запустили серійне виробництво роботів, які можуть транспортувати відразу двох поранених із поля бою, – Ratel Н.

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