Немецкий Rheinmetall передаст Украине дополнительные мобильные госпитали

Rheinmetall (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

Министерство обороны заключило контракт с немецким Rheinmetall на поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для нужд армии. Об этом стало известно из заявления Rheinmetall.

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Этот контракт предусматривает поставку восьми полностью оборудованных мобильных медицинских станций, оснащенных самой передовой техникой, включая рентгеноконтейнеры, операционные и блоки интенсивной терапии.

Для транспортировки каждой станции Rheinmetall предоставит три специализированных грузовика с прицепами.

В заявлении говорится, что этот заказ является частью немецкой программы по укреплению обороноспособности Украины, инициированной федеральным правительством. Ожидается, что поставки начнутся в 2024 году и завершатся к концу 2026 года.

"Медицинские автомобили Rheinmetall являются высокомобильными, очень быстрыми в эксплуатации и отвечают высоким стандартам качества. Недавно размещенный заказ подчеркивает, что наши первые поставки медицинской техники в Украину доказали свою ценность", – прокомментировал гендиректор концерна Армин Паппергер.

Также, по данным Rheinmetall, украинские военнослужащие пройдут недельное обучение по эксплуатации новых медицинских станций в Германии.

СПРАВКА Станции передовых хирургических бригад (FST) предназначены для оперативного вмешательства на передовой линии фронта. Они позволяют проводить сложные хирургические операции и стабилизировать состояние тяжелораненых в кратчайшие сроки, что существенно повышает шансы на спасение жизни.



FST состоят из шести контейнеров каждый, пять из которых при работе соединены между собой и имеют приемное отделение, зону сортировки, рентгеновский кабинет, хирургическую подготовку, хирургический кабинет, а также отделение интенсивной терапии. Станции передовых хирургических бригад (FST) предназначены для оперативного вмешательства на передовой линии фронта. Они позволяют проводить сложные хирургические операции и стабилизировать состояние тяжелораненых в кратчайшие сроки, что существенно повышает шансы на спасение жизни.FST состоят из шести контейнеров каждый, пять из которых при работе соединены между собой и имеют приемное отделение, зону сортировки, рентгеновский кабинет, хирургическую подготовку, хирургический кабинет, а также отделение интенсивной терапии.

24 июля Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Украины контракт на строительство завода боеприпасов. Rheinmetall предполагает, что сумма потенциальных заказов для его будущего завода боеприпасов в Украине превысит 2 млрд евро.

27 июля стало известно, что в Украине запустили серийное производство роботов, которые могут транспортировать сразу двоих раненых с поля боя, – Ratel Н.

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