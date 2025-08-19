Нобелівські лауреати звернулися до Трампа по допомогу у звільненні політв'язнів Білорусі

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Дев’ятнадцять лауреатів Нобелівської премії підписали відкритого листа, в якому закликали президента США Дональда Трампа продовжувати тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка з метою звільнення політичних в'язнів. Документ опублікований на сайті білоруського аналітика Дмитра Болкунця.

Відкритий лист був написаний після телефонної розмови Трампа з Лукашенком 15 серпня, під час якої обговорювалася можливість звільнення 1300 людей, ув’язнених у Білорусі за політичними мотивами.

"Ми з повагою закликаємо вас продовжувати ваші активні зусилля для забезпечення негайного звільнення всіх в’язнів совісті в Білорусі. Їхнє звільнення не лише відновить справедливість для людей, але й відкриє шлях до примирення та діалогу", – йдеться у листі.

Підписанти також закликали до припинення політично мотивованих переслідувань, що сприятиме поверненню "сотень тисяч" білорусів, що втекли з країни після вуличних протестів 2020 року.

Наразі лист підписали лауреат Нобелівської премії миру Оскар Аріас, лауреатки з літератури Світлана Алексієвич та Герта Мюллер, а також 16 лауреатів премій з фізики, хімії, медицини та економіки.

У коментарі Reuters Болкунець повідомив, що раніше надсилав Трампу електронного листа, в якому йшлося про ситуацію із політичними в'язнями у Білорусі.

"Ми маємо намір висунути вас на Нобелівську премію миру, якщо ви допоможете забезпечити звільнення білоруських політичних в'язнів", – написав він американському президенту.

Болкунець сказав, що не має сумнівів, що рішення Трампа зв'язатися з Лукашенком було "спонтанною відповіддю" на його звернення.

"Зараз Лукашенко перебуває в такому становищі, що відмова президенту США була б для нього вкрай невигідною. Тому цілком імовірно, що він спробує якимось чином пришвидшити процес звільнення. Головне тут – забезпечити, щоб ця увага не була втрачена або розмита", – заявив Болкунець агенції.