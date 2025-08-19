Нобелевские лауреаты попросили Трампа помочь освободить политзаключенных в Беларуси

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Десять девять лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо, в котором призвали президента США Дональд Трамп продолжать оказывать давление на белорусского диктатора Александр Лукашенко с целью освобождения политических заключенных. Документ опубликован на сайте белорусского аналитика Дмитрия Болкунца.

Открытое письмо было написано после телефонного разговора Трампа с Лукашенко 15 августа, в ходе которого обсуждалась возможность освобождения 1300 человек, заключенных в Беларуси по политическим мотивам.

"Мы с уважением призываем вас продолжать ваши активные усилия по обеспечению немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Их освобождение не только восстановит справедливость для людей, но и откроет путь к примирению и диалогу", – говорится в письме.

Подписанты также призвали к прекращению политически мотивированных преследований, что способствовало бы возвращению "сотен тысяч" белорусов, которые бежали из страны после уличных протестов 2020 года.

На данный момент письмо подписали лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также 16 лауреатов премий в области физики, химии, медицины и экономики.

В комментарии Reuters Болкунец сообщил, что ранее отправлял Трампу электронное письмо, в котором говорилось о ситуации с политическими заключенными в Беларуси.

"Мы намерены выдвинуть вас на Нобелевскую премию мира, если вы поможете обеспечить освобождение белорусских политзаключенных", – написал он американскому президенту.

Болкунец сказал, что у него нет сомнений в том, что решение Трампа связаться с Лукашенко было "спонтанной реакцией" на его обращение.

"Сейчас Лукашенко находится в таком положении, что отказ президенту США был бы для него крайне невыгоден. Поэтому вполне вероятно, что он попытается каким-то образом ускорить процесс освобождения. Главное здесь – обеспечить, чтобы это внимание не было потеряно или размыто", — заявил Болкунец агентству.