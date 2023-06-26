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Нічна атака Росії по Одесі. ППО збила дрони та щонайменше два "Калібри" – ВСУ

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 07:25
Нічна атака Росії по Одесі. ППО збила дрони та щонайменше два
Фото: EPA

Вночі 26 червня Росія атакувала Одесу та область ракетами "Калібр" та іранськими ударними дронами типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше два "Калібри". Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що вночі роботу сил ППО ускладнювали погодні умови – гроза та сильний шторм у морі.

"Ворог атакував Одеську область і ракетами типу "Калібр", і дронами-камікадзе типу Shahed", – сказала Гуменюк.

Речниця додала, що запуски "Калібрів" здійснювалися з підводного човна, наслідки нічної атаки уточнюються, але вже відомо, що щонайменше дві ракети "Калібр" були знищені та була потужна робота ППО по дронах-камікадзе.

"Вибухові хвилі, які були у процесі бойової роботи, пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні, але, на щастя, ніхто не постраждав", – сказав Гуменюк.

Наталія Медведєва
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війнаодесаракетний ударкалібрНаталія Гуменюк
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