Ночная атака России по Одессе. ПВО сбила дроны и как минимум два "Калибра" – ВСУ

Ночью 26 июня Россия атаковала Одессу и область ракетами "Калибр" и иранскими ударными дронами типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере два "Калибра". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она отметила, что ночью работу сил ПВО усложняли погодные условия – гроза и сильный шторм в море.

"Враг атаковал Одесскую область и ракетами типа "Калибр", и дронами-камикадзе типа Shahed", – сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что запуски "Калибров" осуществлялись с подводной лодки, последствия ночной атаки уточняются, но уже известно, что по меньшей мере две ракеты "Калибр" были уничтожены и была мощная работа ПВО по дронам-камикадзе.

"Взрывные волны, которые были в процессе боевой работы, повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне, но, к счастью, никто не пострадал", – сказал Гуменюк.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.