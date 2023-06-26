Ночная атака России по Одессе. ПВО сбила дроны и как минимум два "Калибра" – ВСУ
Ночью 26 июня Россия атаковала Одессу и область ракетами "Калибр" и иранскими ударными дронами типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере два "Калибра". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Она отметила, что ночью работу сил ПВО усложняли погодные условия – гроза и сильный шторм в море.
"Враг атаковал Одесскую область и ракетами типа "Калибр", и дронами-камикадзе типа Shahed", – сказала Гуменюк.
Спикер добавила, что запуски "Калибров" осуществлялись с подводной лодки, последствия ночной атаки уточняются, но уже известно, что по меньшей мере две ракеты "Калибр" были уничтожены и была мощная работа ПВО по дронам-камикадзе.
"Взрывные волны, которые были в процессе боевой работы, повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне, но, к счастью, никто не пострадал", – сказал Гуменюк.
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