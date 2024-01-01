Норвегія дозволила прямий продаж зброї Україні
Норвезький уряд дозволив прямий продаж Україні зброї та оборонної продукції країни. Ця зміна політики країни набула чинності від сьогодні, 1 січня 2024 року, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що у надзвичайній ситуації з безпекою, що виникла внаслідок агресивної війни Росії, дуже важливо продовжувати підтримувати Україну.
"Підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Ми маємо передбачати можливість продовження незаконної агресивної війни. Тому уряд вирішив дозволити прямий продаж зброї та оборонної продукції норвезької оборонної промисловості Україні", – заявив глава МЗС країни.
Прямий продаж тепер дозволено за умови, що експорт відповідає вимогам підтверджених потреб, та за умови контролю з боку кінцевого користувача.
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- Того ж дня Норвегія вирішила надати Україні додаткові $800 млн на зарплати.