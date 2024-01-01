Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине
Норвежское правительство разрешило прямую продажу Украине оружия и оборонной продукции страны. Это изменение политики страны вступило в силу с сегодняшнего дня, 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, крайне важно продолжать поддерживать Украину.
"Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Мы должны предвидеть возможность продления незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине", – заявил глава МИД страны.
Прямые продажи теперь разрешены при условии, что экспорт соответствует требованиям подтвержденных потребностей, и при условии контроля со стороны конечного пользователя.
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