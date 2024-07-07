Новий глава МЗС Британії хоче відновити зв'язки з ЄС і Глобальним півднем, критикує Brexit
Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що Лондону слід відновити зв'язки з "розділеним світом". В інтерв'ю The Guardian він заявив, що йдеться про Європу та Глобальний південь.
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"Світ є небезпечним розділеним місцем, і зараз важкий геополітичний момент з величезними викликами для Британії, але я в захваті від проєкту, який відновлює зв’язок Британії зі світовою спільнотою", – сказав він.
За його словами, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе", оскільки наслідки референдуму щодо Brexit і багаторічні зусилля з його імплементації поглинали політичну енергію.
Перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом Лондона, тому 7 липня Леммі відвідує Німеччину, а далі – Польщу та Швецію, де він зустрінеться зі своїми колегами в кожній з цих країн.
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