Новий глава МЗС Британії хоче відновити зв'язки з ЄС і Глобальним півднем, критикує Brexit

Девід Леммі заявив, що через Brexit Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе"

Девід Леммі (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що Лондону слід відновити зв'язки з "розділеним світом". В інтерв'ю The Guardian він заявив, що йдеться про Європу та Глобальний південь.

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"Світ є небезпечним розділеним місцем, і зараз важкий геополітичний момент з величезними викликами для Британії, але я в захваті від проєкту, який відновлює зв’язок Британії зі світовою спільнотою", – сказав він.

За його словами, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе", оскільки наслідки референдуму щодо Brexit і багаторічні зусилля з його імплементації поглинали політичну енергію.

Перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом Лондона, тому 7 липня Леммі відвідує Німеччину, а далі – Польщу та Швецію, де він зустрінеться зі своїми колегами в кожній з цих країн.

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Ріші Сунак подав у відставку та перепросив перед британцями. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися".

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