Новий прем'єр Британії Стармер на другий день роботи зібрав перше засідання Кабміну

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів перше засідання нового уряду у суботу. Журнал Time зауважує: новий Кабмін бере на себе "величезний виклик" — вирішити купу внутрішніх проблем і залучити на свій бік громадськість, втомлену роками жорсткої економії, політичного хаосу та зруйнованої економіки.

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"У нас величезний обсяг роботи, тому зараз ми приступаємо до нашої роботи", — сказав Стармер.

Серед низки проблем, з якими стикаються Лейбористи, – стимулювання млявої економіки, виправлення зламаної системи охорони здоров’я та відновлення довіри до уряду, зазначає Time.

Стармер у своєму першому виступі на посаді прем'єра у п'ятницю заявив, що приступить до роботи негайно, але попередив: знадобиться деякий час, аби показати результати.

"Змінити країну — це не те, що клацнути вимикачем. Це займе деякий час. Але не сумнівайтеся, що робота щодо зміни починається — негайно", – заявив політик.

ЗМІ зазначає, що у Стармера буде насичений графік: наступного тижня він поїде до Вашингтона на саміт НАТО та прийме саміт Європейського політичного співтовариства 18 липня, на наступний день після того, як нове скликання парламенту буде офіційно відкрито. На заході король Чарльз ІІІ має оголосити промову, у котрій викладе порядок денний нового уряду.

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Також у п'ятницю Стармер заявив про необхідність відновлення Національної служби охорони здоров’я та захисту кордонів у контексті глобальної міграційної кризи.

Стармер заявив, що скасує суперечливий план попереднього уряду консерваторів щодо депортації шукачів притулку у Британії до африканської країни Руанди. План коштував сотні мільйонів фунтів, проте жоден рейс так і не відправився, зауважує Time.

Новий міністр закордонних справ Британії Девід Леммі мав почати свою першу міжнародну поїздку у суботу: посадовець має зустрітися зі своїми колегами у Німеччині, Польщі та Швеції, аби підкреслити важливість відносин між країнами.

Новий міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг заявив, що наступного тижня розпочне переговори з лікарями Національної служби охорони здоров’я, що перебувають на початку своєї кар'єри: ті влаштовували низку багатоденних страйків.

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