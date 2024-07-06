Новый премьер Британии Стармер на второй день работы собрал первое заседание Кабмина

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел первое заседание нового правительства в субботу. Журнал Time отмечает: новый Кабмин берет на себя "огромный вызов" — решить кучу внутренних проблем и привлечь на свою сторону общественность, уставшую от годов жесткой экономии, политического хаоса и разрушенной экономики.

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"У нас огромный объем работы, поэтому сейчас мы приступаем к нашей работе", – сказал Стармер.

Среди ряда проблем, с которыми сталкиваются Лейбористы – стимулирование вялой экономики, исправление сломанной системы здравоохранения и восстановление доверия к правительству, отмечает Time.

Стармер в своем первом выступлении в должности премьера в пятницу заявил, что приступит к работе немедленно, но предупредил: понадобится некоторое время, чтобы показать результаты.

"Изменить страну – это не то, что щелкнуть выключателем. Это займет некоторое время. Но не сомневайтесь, что работа по изменению начинается – немедленно", – заявил политик.

СМИ отмечает, что у Стармера будет насыщенный график: на следующей неделе он поедет в Вашингтон на саммит НАТО и примет саммит Европейского политического сообщества 18 июля, на следующий день после того, как новый созыв парламента будет официально открыт. На мероприятии король Чарльз III должен объявить речь, в которой изложит повестку дня нового правительства.

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Также в пятницу Стармер заявил о необходимости восстановления Национальной службы здравоохранения и защиты границ в контексте глобального миграционного кризиса.

Стармер заявил, что отменит противоречивый план предыдущего правительства консерваторов по депортации искателей убежища в Британии в африканскую страну Руанду. План стоил сотни миллионов фунтов, однако ни один рейс так и не отправился, отмечает Time.

Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми должен был начать свою первую международную поездку в субботу: чиновник должен встретиться со своими коллегами в Германии, Польше и Швеции, чтобы подчеркнуть важность отношений между странами.

Новый министр здравоохранения Вес Стритинг заявил, что на следующей неделе начнет переговоры с врачами Национальной службы здравоохранения, которые находятся в начале своей карьеры: те устраивали ряд многодневных забастовок.

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