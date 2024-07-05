Зеленский поздравил Стармера с победой на выборах. Рассказал, о чем еще говорили

Лидер лейбористов Кир Стармер победил на досрочных выборах, что положило конец 14-летнему правлению консерваторов. Зеленский поздравил его

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером, поздравив его с победой на выборах. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я благодарен Киру Стармеру за заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной", – написал Зеленский.

Политики скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

Стармер уже сформировал и представил новое правительство. Министром обороны стал Джон Гили, а министром иностранных дел – Дэвид Лемми. Оба – проукраинские.

4 июля в Великобритании начались досрочные парламентские выборы.

Риши Сунак подал в отставку и извинился перед британцами. Он заявил, что избиратели "направили четкий сигнал, что правительство должно измениться".

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в парламенте по результатам досрочных выборов – он обвинял западные страны в том, что они спровоцировали российское вторжение в Украину.

Читайте также: Вместо Сунака. Как бедный паренек из рабочего класса стал сэром Киром Стармером