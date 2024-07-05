Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах. Розповів, про що ще говорили
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером, привітавши його з перемогою на виборах. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
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"Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою", – написав Зеленський.
Політики скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.
Стармер вже сформував та представив новий уряд. Міністром оборони став Джон Гілі, а міністром закордонних справ – Девід Леммі. Обидва – проукраїнські.
- 4 липня у Британії почалися дострокові парламентські вибори.
- Ріші Сунак подав у відставку та перепросив перед британцями. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися".
- Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну.
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