Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах. Розповів, про що ще говорили

Лідер лейбористів Кір Стармер переміг на дострокових виборах, що поклало край 14-річному правлінню консерваторів. Зеленський привітав його

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із новим прем'єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером, привітавши його з перемогою на виборах. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Я вдячний Кіру Стармеру за запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою", – написав Зеленський.

Політики скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією.

Стармер вже сформував та представив новий уряд. Міністром оборони став Джон Гілі, а міністром закордонних справ – Девід Леммі. Обидва – проукраїнські.

4 липня у Британії почалися дострокові парламентські вибори.

Ріші Сунак подав у відставку та перепросив перед британцями. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися".

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж отримав місце в парламенті за результатами дострокових виборів – він звинувачував західні країни в тому, що вони спровокували російське вторгнення в Україну.

Читайте також: Замість Сунака. Як бідний хлопчина з робітничого класу став сером Кіром Стармером