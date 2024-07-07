Новый глава МИД Британии хочет возобновить связи с ЕС и Глобальным югом, критикует Brexit
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что Лондону следует восстановить связи с "разделенным миром". В интервью The Guardian он заявил, что речь идет о Европе и Глобальном юге.
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"Мир является опасным разделенным местом, и сейчас трудный геополитический момент с огромными вызовами для Британии, но я в восторге от проекта, восстанавливающего связь Британии с мировым сообществом", – сказал он.
По его словам, в течение многих лет Великобритания была вовлечена в "разговор, направленный внутрь себя", поскольку последствия референдума по Brexit и многолетние усилия по его имплементации поглощали политическую энергию.
Перезагрузка отношений с Европой является особым приоритетом Лондона, поэтому 7 июля Лемми посещает Германию, а затем – Польшу и Швецию, где он встретится со своими коллегами в каждой из этих стран.
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