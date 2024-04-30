Новинський, Карлсон і Грін. Республіканець Мур розповів, хто несе роспропаганду до США
Відповідальними за поширенням російської пропаганди серед республіканців та їхніх виборців є, зокрема, консервативні впливові особи США й український олігарх Вадим Новинський. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур.
Відповідаючи на запитання, хто доносить російську пропаганду до республіканських політиків і їхніх виборців, Мур сказав: "Багато джерел".
Серед них і американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін – прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, і консервативний політичний оглядач Такер Карлсон, який у лютому взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.
Окрім того, вказує конгресмен, до поширення проросійських наративів у США причетний і Вадим Новинський, підсанкційний екснардеп і протодиякон УПЦ МП.
"Не знаю їхніх мотивів. Але задокументовано, як український олігарх Вадим Новинський і подібні платили великі гроші лобістам у США, щоб повторювали наративи про нібито переслідування в Україні православних. За цією кампанією – грубі російські гроші", – розповів він.
- 10 листопада 2023 року стало відомо, що УПЦ МП найняла лобіста у США за $1400 на годину для просування своїх інтересів у країні. Зокрема, лобіст отримав гроші від фірми, яку найняв Новинський.
- У звіті вказано, що лобіст отримав $7000 від Amsterdam and Partners LLP. У серпні 2023 року фірма повідомила, що її залучив Новинський для "захисту від серії політично вмотивованих атак з боку українського уряду".
Читайте також: "Обама дав Україні ковдри замість зброї. А Трамп – Javelin", – республіканець Стів Мур