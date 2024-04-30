Новинський, Карлсон і Грін. Республіканець Мур розповів, хто несе роспропаганду до США

Стів Мур розповів LIGA.net, хто відповідальний за поширення проросійських наративів серед політиків Республіканської партії США та їхніх виборців

Конгрес США (Фото: Оксана Маркарова/Facebook)

Відповідальними за поширенням російської пропаганди серед республіканців та їхніх виборців є, зокрема, консервативні впливові особи США й український олігарх Вадим Новинський. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур.

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Відповідаючи на запитання, хто доносить російську пропаганду до республіканських політиків і їхніх виборців, Мур сказав: "Багато джерел".

Серед них і американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін – прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, і консервативний політичний оглядач Такер Карлсон, який у лютому взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, вказує конгресмен, до поширення проросійських наративів у США причетний і Вадим Новинський, підсанкційний екснардеп і протодиякон УПЦ МП.

"Не знаю їхніх мотивів. Але задокументовано, як український олігарх Вадим Новинський і подібні платили великі гроші лобістам у США, щоб повторювали наративи про нібито переслідування в Україні православних. За цією кампанією – грубі російські гроші", – розповів він.

10 листопада 2023 року стало відомо, що УПЦ МП найняла лобіста у США за $1400 на годину для просування своїх інтересів у країні. Зокрема, лобіст отримав гроші від фірми, яку найняв Новинський.

У звіті вказано, що лобіст отримав $7000 від Amsterdam and Partners LLP. У серпні 2023 року фірма повідомила, що її залучив Новинський для "захисту від серії політично вмотивованих атак з боку українського уряду".

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