Стив Мур рассказал LIGA.net, кто ответственен за распространение пророссийских нарративов среди политиков Республиканской партии США и их избирателей

Конгресс США (Фото: Оксана Маркарова/Facebook)

Ответственными за распространение российской пропаганды среди республиканцев и их избирателей, в частности, являются консервативные влиятельные лица США и украинский олигарх Вадим Новинский. Об этом в интервью LIGA.net рассказал американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур.

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Отвечая на вопрос, кто доносит российскую пропаганду до республиканских политиков и их избирателей, Мур сказал: "Многие источники".

Среди них и американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин – поклонница 45-го президента США Дональда Трампа, и консервативный политический обозреватель Такер Карлсон, в феврале взявший интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, указывает конгрессмен, к распространению пророссийских нарративов в США причастен и Вадим Новинский, подсанкционный экс-нардеп и протодиакон УПЦ МП.

"Не знаю их мотивов. Но задокументировано, как украинский олигарх Вадим Новинский и подобные платили большие деньги лоббистам в США, чтобы повторяли нарратив о якобы преследовании в Украине православных. За этой кампанией – грубые российские деньги", – рассказал он.

10 ноября 2023 года стало известно, что УПЦ МП наняла лоббиста в США за $1400 в час для продвижения своих интересов в стране. В частности, лоббист получил деньги от фирмы, которую нанял Новинский.

В отчете говорится, что лоббист получил $7000 от Amsterdam and Partners LLP. В августе 2023 года фирма сообщила, что ее привлек Новинский для "защиты от серии политически мотивированных атак со стороны украинского правительства".

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