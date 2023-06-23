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Обама натякнув, що 2014-го з Кримом було не все так однозначно. Подоляк відповів

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 20:07
Обама натякнув, що 2014-го з Кримом було не все так однозначно. Подоляк відповів - Фото
Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

44-й президент США Барак Обама, пояснюючи політику реагування його адміністрації на силове захоплення Криму Росією у 2014 році, заявив, що так нібито складалися на той час обставини, і все було не так однозначно, як зараз. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував – запропонував почати "визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання".

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В інтерв'ю CNN Обама сказав, що Україна у 2014 році – "зовсім не та Україна, що зараз". Він заявив, що "причиною" того, що дев'ять років тому "не сталося збройного вторгнення [РФ] у Крим", було те, що в українському парламенті тоді було багато прихильників Росії, "політика була складнішою", а на півострові було "багато російськомовних".

Можливо, Обама мав на увазі, що в Криму не було бойових дій, як на Донбасі, проте це не можна стверджувати.

На думку Обами, світ у 2014 році досить жорстко відреагував на агресію РФ, а російський диктатор Володимир Путін нібито отримав відсіч, тому що він тоді не захопив всю Україну.

Подоляк у відповідь на це написав: "Дивно. А головне, навіщо? Якщо пан Обама заявляє, що анексія Росією Криму у 2014 році… була "легальною та виправданою", тоді не треба дивуватися, що сьогодні відбувається повномасштабна російська агресія в Європі та велика загарбницька війна, яка забирає сотні тисяч життів. І що "міжнародного права" практично не існує. І що міжнародні інституції дозволяють агресору використовувати свої трибуни для пропаганди війни. І що бізнес – то просто бізнес і не потрібно виходити з Росії, а можна масштабно продавати чипи для російських ракет".

Радник глави ОП переконаний, що сучасний російський авторитарний режим є "нахабним віддзеркаленням специфічної довоєнної західної політики".

"Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?" – додав Подоляк.

  • За даними NYT, Росія думала про захоплення частини території України ще у 2009 році – і про це тодішній президент США Джордж Буш попередив свого наступника Барака Обаму в одній із секретних доповідних записок.
Оксана Житнюк
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