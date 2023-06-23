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Обама намекнул, что в 2014-м с Крымом было не все так однозначно. Подоляк ответил

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 20:07
Обама намекнул, что в 2014-м с Крымом было не все так однозначно. Подоляк ответил - Фото
Барак Обама (фото - facebook.com/barackobama)

44-й президент США Барак Обама, объясняя политику реагирования его администрации на силовой захват Крыма Россией в 2014 году, заявил, что так якобы складывались в то время обстоятельства, и все было не так однозначно, как сейчас. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал – предложил начать "признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания".

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В интервью CNN Обама сказал, что Украина в 2014 году – "совсем не та Украина, которая сейчас". Он заявил, что "причиной" того, что девять лет назад "не произошло вооруженного вторжения [РФ] в Крым", было то, что в украинском парламенте тогда присутствовало много сторонников России, "политика была сложнее", а на полуострове было "много русскоязычных".

Возможно, Обама имел в виду, что в Крыму не было боевых действий, как на Донбассе, однако утверждать это нельзя.

По мнению Обамы, мир в 2014 году достаточно жестко отреагировал на агрессию РФ, а российский диктатор Владимир Путин якобы получил отпор, потому что он тогда не захватил всю Украину.

Подоляк в ответ на это написал: "Странно. А главное, зачем? Если господин Обама заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году… была "легальной и оправданной", тогда не надо удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе и большая захватническая война, которая уносит сотни тысяч жизней, и что "международного права" практически не существует. И что международные институты позволяют агрессору использовать свои трибуны для пропаганды войны. И что бизнес – это просто бизнес и не нужно выходить из России, а можно масштабно продавать чипы для российских ракет".

Советник главы ОП убежден, что современный российский авторитарный режим является "наглым отражением специфической довоенной западной политики".

"Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" – добавил Подоляк.

  • По данным NYT, Россия думала о захвате части территории Украины еще в 2009 году – и об этом тогдашний президент США Джордж Буш предупредил своего преемника Барака Обаму в одной из секретных докладных записок.
Оксана Житнюк
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