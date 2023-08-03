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Обама має намір "зробити все можливе" для переобрання Байдена. Побоюється бази Трампа

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 07:26
Обама має намір
Джо Байден та Барак Обама (Фото: EPA)

Колишній президент США Барак Обама готовий зробити все можливе для переобрання нинішнього глави Білого дому Джо Байдена на виборах 2024 року. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, під час візиту до Білого дому у червні 2023 року Обама "чітко дав зрозуміти, що готовий зробити все можливе, щоб підтримати його переобрання".

Зазначається, що політики обговорили, "скільки поставлено на карту у 2024 році, особливо через сили бази експрезидента Дональда Трампа, що зберігається".

"Як і завжди, президент Обама з нетерпінням чекає на можливість підтримати демократів вгору і вниз по виборчих бюлетенях наступної осені, і жодна гонка не має більших ставок, ніж переобрання президента Байдена", — сказав прессекретар Обами Ерік Шульц.

Журналісти пишуть, що розмова Байдена та Обами відбулася після того, як кілька стратегів Демократичної партії заявили, що нинішній президент США має найкращі шанси на переобрання, якщо він знову зіткнеться на виборах з Трампом.

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах.
  • 25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.
  • 17 травня стало відомо, що Трамп може виграти праймеріз у Республіканській партії. Його підтримує 61% виборців.
  • Байден зберігає перевагу над Трампом перед виборами президента США у 2024 році – опитування. 

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Дмитро Гриниченко
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