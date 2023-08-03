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Обама собирается "сделать все возможное" для переизбрания Байдена. Опасается Трампа

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 07:26
Обама собирается
Джо Байден и Барак Обама (Фото: EPA)

Бывший президент США Барак Обама "готов сделать все возможное" для переизбрания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на выборах 2024 года. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

По их словам, во время визита в Белый дом в июне 2023 года Обама "четко дал понять, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать его переизбрание". 

Отмечается, что политики обсудили, "сколько поставлено на карту в 2024 году, особенно из-за сохраняющейся силы базы экс-президента Дональда Трампа".

"Как и всегда, президент Обама с нетерпением ждет возможности поддержать демократов вверх и вниз по избирательным бюллетеням следующей осенью, и ни одна гонка не имеет больших ставок, чем переизбрание президента Байдена", — сказал пресс-секретарь Обамы Эрик Шульц.

Журналисты пишут, что разговор Байдена и Обамы состоялся после того, как несколько стратегов Демократической партии заявили, что у нынешнего президента США лучшие шансы на переизбрание, если он снова столкнется на выборах с Трампом. 

СПРАВКА. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.
  • 25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
  • 17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз у Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.
  • Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос. 

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Дмитрий Гриниченко
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