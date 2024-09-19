Обраний у червні генсек Ради Європи вступив на посаду: Підтримка України – пріоритет

Ален Берсе запевнив, що під час його п'ятирічної каденції підтримка України Радою Європи залишатиметься пріоритетом

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Обраний у червні на посаду глави Ради Європи швейцарський політик Ален Берсе заявив, що пріоритетом його діяльності буде підтримка України у її протистоянні російській агресії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Європи.

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Берсе окреслив низку конкретних викликів і пріоритетів, які стоять перед Радою Європи, зокрема наголосив на одному: "Найважливіше зараз — це підтримка нашого союзника, України. Україна веде боротьбу за своє демократичне майбутнє, коли протистоїть агресії Російської Федерації, і це залишатиметься нашим пріоритетом".

18 вересня швейцарський політик офіційно став генсеком Ради Європи. На цю посаду його обрали 26 червня. Ще тоді Берсе запевнив українських журналістів, що допомога Україні на час його каденції залишатиметься пріоритетом.

Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012 до 2023 року, очолюючи Федеральний департамент внутрішніх справ, і двічі обіймав посаду президента Конфедерації (у 2018 і 2023 роках).

До цього він очолював Федеральний департамент внутрішніх справ (2003−2011) і Раду штатів (2008−2009).

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