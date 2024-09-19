Избранный в июне генсек Совета Европы вступил в должность: Поддержка Украины – приоритет

Ален Берсе заверил, что во время его пятилетней каденции поддержка Украины Советом Европы будет оставаться приоритетом

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Избранный в июне на должность главы Совета Европы швейцарский политик Ален Берсе заявил, что приоритетом его деятельности будет поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

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Берсе очертил ряд конкретных вызовов и приоритетов, стоящих перед Советом Европы, в частности отметил: "Самое важное сейчас — это поддержка нашего союзника, Украины. Украина ведет борьбу за свое демократическое будущее, противостоя агрессии Российской Федерации, и это будет оставаться нашим приоритетом".

18 сентября швейцарский политик официально стал генсеком Совета Европы. На этот пост его избрали 26 июня. Еще тогда Берсе заверил украинских журналистов, что помощь Украине во время его каденции будет оставаться приоритетом.

Ален Берсе был членом правительства Швейцарии с 2012 по 2023 год, возглавляя Федеральный департамент внутренних дел, и дважды занимал пост президента Конфедерации (в 2018 и 2023 годах).

До этого он возглавлял Федеральный департамент внутренних дел (2003-2011) и Совет штатов (2008-2009).

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