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Навчання українців на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту – Столтенберг

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23.05.2023, 15:38
Навчання українців на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту – Столтенберг - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить НАТО стороною конфлікту, заявив глава альянсу Єнс Столтенберг. Про це повідомляє Sky News.

"Україна має право на самооборону... Ми допомагаємо Україні відстояти це право", – сказав він журналістам.

"Це не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту", – додав Столтенберг.

  • 20 травня президент США Джо Байден відмовився від своїх колишніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.
  • Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що постачання західними країнами Україні винищувачів F-16 "пов'язані з колосальними ризиками для них самих".
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це "новим солодким стилем" російської пропаганди та закликав союзників дати більше зброї Україні.
Вадим Ребрина
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НАТОЄнс СтолтенбергF-16
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