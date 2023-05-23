Навчання українців на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту – Столтенберг
23.05.2023, 15:38
Єнс Столтенберг (Фото: ОП)
Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить НАТО стороною конфлікту, заявив глава альянсу Єнс Столтенберг. Про це повідомляє Sky News.
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"Україна має право на самооборону... Ми допомагаємо Україні відстояти це право", – сказав він журналістам.
"Це не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту", – додав Столтенберг.
- 20 травня президент США Джо Байден відмовився від своїх колишніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.
- Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що постачання західними країнами Україні винищувачів F-16 "пов'язані з колосальними ризиками для них самих".
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це "новим солодким стилем" російської пропаганди та закликав союзників дати більше зброї Україні.
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