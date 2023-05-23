Навчання українців на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту – Столтенберг

Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить НАТО стороною конфлікту, заявив глава альянсу Єнс Столтенберг. Про це повідомляє Sky News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Україна має право на самооборону... Ми допомагаємо Україні відстояти це право", – сказав він журналістам.

"Це не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту", – додав Столтенберг.

20 травня президент США Джо Байден відмовився від своїх колишніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16.

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що постачання західними країнами Україні винищувачів F-16 "пов'язані з колосальними ризиками для них самих".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав це "новим солодким стилем" російської пропаганди та закликав союзників дати більше зброї Україні.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.