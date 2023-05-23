Обучение украинцев на F-16 не делает НАТО стороной конфликта – Столтенберг
23.05.2023, 15:38
Йенс Столтенберг (Фото: ОП)
Обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16 американского производства не делает НАТО стороной конфликта, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Sky News.
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"Украина имеет право на самооборону… Мы помогаем Украине отстоять это право", – сказал он журналистам.
"Это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта", – добавил Столтенберг.
- 20 мая президент США Джо Байден отказался от своих прежних возражений против предоставления Украине истребителей F-16.
- Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что поставки западными странами Украине истребителей F-16 "связаны с колоссальными рисками для них самих".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это "новым сладким стилем" российской пропаганды и призвал союзников дать больше оружия Украине.
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