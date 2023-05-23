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Обучение украинцев на F-16 не делает НАТО стороной конфликта – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 15:38
Обучение украинцев на F-16 не делает НАТО стороной конфликта – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Обучение украинских пилотов управлять истребителями F-16 американского производства не делает НАТО стороной конфликта, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Sky News.

"Украина имеет право на самооборону… Мы помогаем Украине отстоять это право", – сказал он журналистам.

"Это не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта", – добавил Столтенберг.

  • 20 мая президент США Джо Байден отказался от своих прежних возражений против предоставления Украине истребителей F-16.
  • Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что поставки западными странами Украине истребителей F-16 "связаны с колоссальными рисками для них самих".
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это "новым сладким стилем" российской пропаганды и призвал союзников дать больше оружия Украине.
Вадим Ребрина
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натойенс столтенбергf-16
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