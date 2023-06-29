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"Дуже старі". Raytheon попросила пенсіонерів компанії навчити співробітників робити Stinger

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29.06.2023, 10:31
Фото: EPA

Компанія Raytheon звернулася до своїх пенсіонерів із проханням навчити діючих співробітників збирати портативні зенітно-ракетні комплекси Stinger, бо їх давно знято з виробництва. Про це повідомляє Defense One.

Як зазначається, ПЗРК Stinger роблять вагомий внесок у протистояння Збройних Сил України повномасштабної російської агресії, однак у США ці ракети було знято з виробництва кілька десятків років тому.

"Stinger знято з виробництва вже 20 років, і раптом у перші 48 годин війни він став зіркою шоу, і всі хочуть більше", – сказав президент підрозділу RTX компанії Raytheon Вес Кремер.

У зв'язку з цим Raytheon попросила повернутися своїх інженерів, які вже вийшли на пенсію, щоб вони навчили співробітників компанії збирати ракети Stinger, використовуючи креслення, складені за адміністрації президента США Джиммі Картера.

"Ми повертали співробітників, які вийшли на пенсію, яким за 70… щоб навчити наших нових співробітників, як насправді побудувати Stinger, – сказав Кремер. – Ми дістаємо випробувальне обладнання зі складів і здуваємо з нього павутину".

За словами генерального директора RTX Грега Хейса, електроніка, яка використовується у Stinger, застаріла.

"Ми перепроєктовуємо плати, перепроєктовуємо деякі компоненти. Просто це займає багато часу", – сказав Хейс.

Загалом співробітники Raytheon повинні створювати Stinger так само, як і 40 років тому, включно зі встановленням носового обтічника ракети вручну.

ДОВІДКА. ПЗРК FIM-92 Stinger розроблявся фірмою General Dynamics та був прийнятий на озброєння армії США у 1981 році. З початку XXI століття Stinger вироблявся американською компанією Raytheon та за ліцензією фірмою EADS у Німеччині.

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Наталія Медведєва
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