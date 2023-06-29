"Очень старые". Raytheon попросила пенсионеров компании научить сотрудников делать Stinger

Компания Raytheon обратилась к своим пенсионерам с просьбой научить действующих сотрудников собирать портативные зенитно-ракетные комплексы Stinger, потому что они давно сняты с производства. Об этом сообщает Defense One.

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Как отмечается, ПЗРК Stinger вносят весомый вклад в противостояние Вооруженных Сил Украины полномасштабной российской агрессии, однако в США эти ракеты были сняты с производства несколько десятков лет назад.

"Stinger снят с производства уже 20 лет, и вдруг в первые 48 часов войны он стал звездой шоу, и все хотят больше", — сказал президент подразделения RTX компании Raytheon Уэс Кремер.

В связи с этим Raytheon попросила вернуться своих инженеров, которые уже вышли на пенсию, чтобы они научили действующих сотрудников компании собирать ракеты Stinger, используя чертежи, составленные при администрации президента США Джимми Картера.

"Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым за 70… чтобы научить наших новых сотрудников, как на самом деле построить Stinger, – сказал Кремер. – Мы достаем испытательное оборудование со складов и сдуваем с него паутину".

По словам генерального директора RTX Грега Хейса, электроника, используемая в Stinger, устарела.

"Мы перепроектируем платы, перепроектируем некоторые компоненты. Просто это занимает много времени", – сказал Хейс.

В целом сотрудники Raytheon должны создавать Stinger так же, как и 40 лет назад, включая установку носового обтекателя ракеты вручную.

СПРАВКА. ПЗРК FIM-92 Stinger разрабатывался фирмой General Dynamics и был принят на вооружение армии США в 1981 году. С начала XXI века Stinger производился американской компанией Raytheon и по лицензии фирмой EADS в Германии.

27 июня президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $500 млн – полный список вооружений.

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