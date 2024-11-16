Офіцер ЗСУ: Ситуація на Куп'янському напрямку з осені погіршується у прогресії

Ворог нарощує зусилля на цьому напрямку, отримує певні успіхи і дуже активно прагне їх розвинути, заявив LIGA.net Антон "Бандерас" Шмагайло

Фото: Ахиллес - батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Ситуація на Куп'янському напрямку погіршується у прогресії, починаючи з осені цього року. Про це в коментарі LIGA.net розповів Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-ї ударної роти батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади.

"В цілому ситуація на Куп’янському напрямку дуже складна, починаючи з осені цього року. І вона в прогресії продовжує погіршуватися. З часом ворог нарощує зусилля на цьому напрямку, отримує певні успіхи і дуже активно прагне їх розвинути. На поточний момент із глобальних досягнень у нього – це часткова окупація селища Кругляківка під час одного зі штурмів у жовтні", – розповів він.

За словами Шмагайла, ситуація ускладнюється й через погіршення погодних умов, що знижує видимість противника.

Якщо у вересні вдавалося виявляти рух штурмових бронегруп і механізованих колон ще на глибині оперативного простору ворога, то тепер погодні умови зменшили дистанцію виявлення, зазначив він.

"Несприятливі погодні умови безперечно впливають на роботу безпілотних систем, але водночас безпілотники 24/7 перебувають на чергуванні й за першої можливості здійснюються бойові вильоти. Противник користується опадами для прихованого переміщення", – додав офіцер, наголосивши, що Сили оборони, своєю чергою, мають менше часу на реакцію і в тому числі обмежені у використанні безпілотних засобів.

"Усі штурмові дії окупант планує здебільшого лише тоді, коли є туман, густий сніг або дуже рясний дощ, що вкотре підкреслює важливу роль безпілотників у сучасній війні", – розповів "Бандерас".

Наразі ворог намагається розширити свій плацдарм уздовж річки Оскіл, прагнучи швидкого просування, попри значні втрати. За поточну добу українські підрозділи поранили або ліквідували майже 40 окупантів, не враховуючи втрат техніки та засобів зв'язку.