Офицер ВСУ: Ситуация на Купянском направлении с осени ухудшается в прогрессии

Враг наращивает усилия на этом направлении, получает определенные успехи и очень активно стремится их развить, заявил Антон "Бандерас" Шмагайло

Фото: Ахиллес – батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сырко

Ситуация на Купянском направлении усугубляется в прогрессии, начиная с осени этого года. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-й ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады.

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"В целом ситуация на Купянском направлении очень сложная, начиная с осени этого года. И она в прогрессии продолжает ухудшаться. Со временем враг наращивает усилия на этом направлении, получает определенные успехи и очень активно стремится их развить. На текущий момент глобальные достижения у него – частичная оккупация поселка Кругляковка во время одного из штурмов в октябре", – рассказал он.

По словам Шмагайла, ситуация усложняется и из-за ухудшения погодных условий, что снижает видимость противника.

Если в сентябре удавалось обнаруживать движение штурмовых бронегрупп и механизированных колонн еще на глубине оперативного пространства врага, то теперь погодные условия снизили дистанцию обнаружения, отметил он.

"Неблагоприятные погодные условия определенно влияют на работу беспилотных систем, но в то же время беспилотники 24/7 находятся на дежурстве и при первой возможности совершаются боевые вылеты. Противник пользуется осадками для скрытого перемещения", – добавил офицер, подчеркнув, что Силы обороны, в свою очередь, имеют меньше времени на реакцию и в том числе ограничено в использовании беспилотных средств.

"Все штурмовые действия оккупант планирует в основном только тогда, когда есть туман, густой снег или очень обильный дождь, который еще раз подчеркивает важную роль беспилотников в современной войне", – рассказал "Бандерас".

Сейчас враг пытается расширить свой плацдарм вдоль реки Оскол, стремясь к быстрому продвижению, несмотря на значительные потери. За текущие сутки украинские подразделения ранили или ликвидировали около 40 оккупантов, не считая потерь техники и средств связи.

В Купянске Харьковской области удалось уничтожить российский десант, который 13 ноября 2024 прорвался в левобережную часть города.

Генштаб ВСУ 13 ноября сообщал, что российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении, часть из них была одета в украинскую форму.