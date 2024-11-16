Офицер ВСУ: Ситуация на Купянском направлении с осени ухудшается в прогрессии
Ситуация на Купянском направлении усугубляется в прогрессии, начиная с осени этого года. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Антон Шмагайло ("Бандерас"), командир 1-й ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады.
"В целом ситуация на Купянском направлении очень сложная, начиная с осени этого года. И она в прогрессии продолжает ухудшаться. Со временем враг наращивает усилия на этом направлении, получает определенные успехи и очень активно стремится их развить. На текущий момент глобальные достижения у него – частичная оккупация поселка Кругляковка во время одного из штурмов в октябре", – рассказал он.
По словам Шмагайла, ситуация усложняется и из-за ухудшения погодных условий, что снижает видимость противника.
Если в сентябре удавалось обнаруживать движение штурмовых бронегрупп и механизированных колонн еще на глубине оперативного пространства врага, то теперь погодные условия снизили дистанцию обнаружения, отметил он.
"Неблагоприятные погодные условия определенно влияют на работу беспилотных систем, но в то же время беспилотники 24/7 находятся на дежурстве и при первой возможности совершаются боевые вылеты. Противник пользуется осадками для скрытого перемещения", – добавил офицер, подчеркнув, что Силы обороны, в свою очередь, имеют меньше времени на реакцию и в том числе ограничено в использовании беспилотных средств.
"Все штурмовые действия оккупант планирует в основном только тогда, когда есть туман, густой снег или очень обильный дождь, который еще раз подчеркивает важную роль беспилотников в современной войне", – рассказал "Бандерас".
Сейчас враг пытается расширить свой плацдарм вдоль реки Оскол, стремясь к быстрому продвижению, несмотря на значительные потери. За текущие сутки украинские подразделения ранили или ликвидировали около 40 оккупантов, не считая потерь техники и средств связи.
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