Офіційно. Біженці з України збережуть особливий статус у Євросоюзі до березня 2025 року

Біженці з України можуть користуватися особливим захистом у Євросоюзі щонайменше до березня 2025 року. Про це повідомила Європейська рада.

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Пресслужба Євроради повідомила, що на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС у Брюсселі 28 вересня на пропозицію Європейської комісії було ухвалено рішення про те, що українські біженці зможуть користуватися режимом особливого захисту в Європейському Союзі щонайменше до березня 2025 року.

До цього термін дії режиму було встановлено до березня 2024 року.

Єврорада наголошує, що продовження терміну дії режиму особливого захисту дозволить забезпечити безпеку більш ніж чотирьом мільйонам українців, які перебувають у ЄС.

Директиву про тимчасовий захист було вперше використано в ЄС після початку вторгнення Росії до України. Вона дає можливість біженцям з України без бюрократичної тяганини отримати тимчасовий дозвіл на проживання без процедури надання притулку. Вони також отримують право на роботу, право відправити дітей до школи та на медичну страховку.

З 1 грудня біженці з України отримають у Японії право на довгострокове перебування з робочою візою.

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