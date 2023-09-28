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Официально: Беженцы из Украины сохранят особый статус в Евросоюзе до марта 2025 года

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 20:27
Официально: Беженцы из Украины сохранят особый статус в Евросоюзе до марта 2025 года - Фото
Фото - EPA

Беженцы из Украины могут пользоваться особой защитой в Евросоюзе как минимум до марта 2025 года. Об этом сообщил Европейский совет. 

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Пресс-служба Евросовета сообщила, что на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе 28 сентября по предложению Европейской комиссии было принято решение о том, что украинские беженцы смогут пользоваться режимом особой защиты в Европейском Союзе как минимум до марта 2025 года.

До этого срок действия режима был установлен до марта 2024 года

Евросовет подчеркивает, что продление срока действия режима особой защиты позволит обеспечить безопасность более чем четырем млн украинцев, которые находятся в ЕС.

Директива о временной защите была впервые задействована в ЕС после начала вторжения России в Украину. Она дает возможность беженцам из Украины без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они также получают право на работу, право отправить детей в школу и на медицинскую страховку.

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Сергей Бережной
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