Официально: Беженцы из Украины сохранят особый статус в Евросоюзе до марта 2025 года

Беженцы из Украины могут пользоваться особой защитой в Евросоюзе как минимум до марта 2025 года. Об этом сообщил Европейский совет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пресс-служба Евросовета сообщила, что на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе 28 сентября по предложению Европейской комиссии было принято решение о том, что украинские беженцы смогут пользоваться режимом особой защиты в Европейском Союзе как минимум до марта 2025 года.

До этого срок действия режима был установлен до марта 2024 года.

Евросовет подчеркивает, что продление срока действия режима особой защиты позволит обеспечить безопасность более чем четырем млн украинцев, которые находятся в ЕС.

Директива о временной защите была впервые задействована в ЕС после начала вторжения России в Украину. Она дает возможность беженцам из Украины без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они также получают право на работу, право отправить детей в школу и на медицинскую страховку.

С 1 декабря беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой.

Читайте также: СМИ: Беженцы из Украины в Израиле лишились бесплатной медпомощи из-за разборок министерств

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.