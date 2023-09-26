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Украинские беженцы получат право на работу и долгосрочное пребывание в Японии с 1 декабря

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 12:03
Украинские беженцы получат право на работу и долгосрочное пребывание в Японии с 1 декабря - Фото
Флаг Японии (Фото - depositephotos.com)

С 1 декабря беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, сообщает Kyodo.

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  Решение иммиграционной службы Японии касается граждан любых стран, которые стали беженцами из зон военных действий, в частности, из Украины. Оно должно гарантировать разрешение на проживание даже для тех, чьи обстоятельства не соответствуют формальным требованиям к получателям статуса беженцев, которые предусмотрены Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.

По официальным данным, на 20 сентября в Японии находятся примерно 2091 эвакуированных из Украины, из которых 1931 получили визу с правом "определенной деятельности" сроком на один год.

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Сергей Бережной
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