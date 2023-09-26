Украинские беженцы получат право на работу и долгосрочное пребывание в Японии с 1 декабря

С 1 декабря беженцы из Украины получат в Японии право на долгосрочное пребывание с рабочей визой. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, сообщает Kyodo.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Решение иммиграционной службы Японии касается граждан любых стран, которые стали беженцами из зон военных действий, в частности, из Украины. Оно должно гарантировать разрешение на проживание даже для тех, чьи обстоятельства не соответствуют формальным требованиям к получателям статуса беженцев, которые предусмотрены Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.

По официальным данным, на 20 сентября в Японии находятся примерно 2091 эвакуированных из Украины, из которых 1931 получили визу с правом "определенной деятельности" сроком на один год.

Читайте также: СМИ: Беженцы из Украины в Израиле лишились бесплатной медпомощи из-за разборок министерств

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.